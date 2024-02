Francesco Renga a Sanremo, insieme a Nek, con “Pazzo di te”: vita privata, carriera e social

Uno dei cantautori più conosciuti e ammirati del panorama italiano: ecco ciò che c'è da sapere su Francesco Renga.

Francesco Renga ha partecipato alla kermesse di Sanremo 2024, accompagnato dal collega e amico di una vita Nek. Insieme canteranno il brano dal titolo Pazzo di te, scritto in collaborazione con Diego Mancino.

Ecco tutto ciò che c’è di sapere su Renga: età, carriera e vita privata. Per conoscere tutti i dettagli su Sanremo 2024, invece, rimandiamo a un articolo con tutti gli aggiornamenti e le classifiche.

Chi è Francesco Renga: vita privata

Dove e quando è nato Renga

Pierfrancesco Renga nasce a Udine il 12 giugno 1968, ma cresce a Brescia insieme ai genitori e alla sorella gemella Paola. Già a partire dal 1984 si cimenta nella musica, partecipando al concorso Deskomusic insieme alla sua band, i Modus vivendi. Allo stesso partecipa la band Precious time, poi diventata Timoria, che instaura un legame artistico così forte con Renga da farlo diventare parte di loro. L’anno successivo, dunque, partecipano al concorso e vincono.

Chi è la moglie di Francesco Renga?

Francesco Renga attualmente non è sposato: ha avuto una relazione di circa undici anni con l’attrice Ambra Angiolini da cui sono nati i figli Jolanda e Leonardo.

Oggi, Francesco Renga è legato a Diana Poloni, una chef e ristoratrice originaria del bresciano, proprietaria di alcuni locali.

La carriera di Francesco Renga

Esordi e carriera

Nel 1990 prendono parte a Sanremo Giovani dove vincono il Premio della critica col brano L’uomo che ride e da lì diventano inarrestabili, affermandosi soprattutto tra i giovanissimi e calcando i palchi di tutta Europa. Nel 1999 Renga decide, però, di distaccarsi e nel 2000 intraprende la sua carriera da solista con l’album omonimo Francesco Renga, preceduto dal singolo Affogo, Baby.

Da quel momento in poi solo successi per Francesco Renga che, in questi 23 anni, pubblica ben 9 album, di cui uno nel 2023 in collaborazione con Nek, intitolato appunto RengaNek.

Quante volte ha partecipato Renga a Sanremo

Francesco Renga ha partecipato ben 7 volte al Festival di Sanremo come concorrente in gara, ottenendo la vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” nel 1991 a Sanremo Giovani e “Raccontami” nel 2001.

Renga a Sanremo con “Pazzo di te”, insieme a Nek: testo e significato

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

L’amore che Francesco Renga e Nek interpretano nel brano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile, ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona.

Francesco Renga, i social: Instagram, Facebook e Tik Tok

