Francesco Totti, guai col fisco: pagati 1,5 milioni di euro. Nel mirino la carriera televisiva

Ospite di numerose trasmissioni televisive ma anche volto e voce di molti spot come Volkswagen, Heineken, Dash, Wind e il Lotto, Totti avrebbe sempre pagato le tasse dei compensi, ma senza mai aprire una necessaria P.Iva

Guai con il fisco per Francesco Totti, icona della Roma e del calcio italiano. Come raccontato da “La Repubblica”, infatti, i problemi fiscali per l’ex 10 sarebbero da circa un milione e mezzo di euro. Protagonista in alcune trasmissioni televisive e volto di numerosi spot pubblicitari (dalla Volkswagen alla Wind, ma anche Dash, Lotto e Heineken), l’ex calciatore non avrebbe mai pagato l’Iva sui compensi da lui percepiti.

Una volta segnalata la vicenda, il simbolo della Roma avrebbe immediatamente saldato ogni aspetto economico e sanzione in essere, chiudendo la faccenda.

Totti, problemi con il fisco: saldati 1,5 milioni di euro

Come ricostruito dal giornale “La Repubblica”, Francesco Totti non avrebbe pagato l’iva per cinque anni. Ospite di numerose trasmissioni televisive ma anche volto e voce di molti spot come Volkswagen, Heineken, Dash, Wind e il Lotto, Totti avrebbe sempre pagato le tasse dei compensi, ma senza mai aprire una necessaria P.Iva. Il tutto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall‘Agenzia delle Entrate, che hanno segnalato la pesante infrazione messa in atto dall’icona di Roma e avviate le relative sanzioni. Come riportato, una volta aver capito l’errore, Francesco Totti ha immediatamente saldato ogni aspetto fiscale a suo carico, compreso le sanzioni, per circa 1,5 milioni di euro.