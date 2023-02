Totti e Noemi già in crisi? Le voci sulla fine dell’amore

Le voci corrono e parlano della possibile fine dell'amore tra l'ex calciatore Francesco Totti e Noemi Bocchi. Ecco cosa si sa a tal proposito.

I fan del gossip tornano a parlare della coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi, che sarebbe già in crisi dopo pochi mesi. E la ragione, sempre secondi indiscrezioni non confermate, sarebbe l’amore dell’ex calciatore nei confronti dell’ex moglie Ilary Blasi.

Secondo alcune fonti, i due si sarebbero già lasciati e sui social non si fa altro che parlare di loro. Tra le voci che circolano e che confermerebbero questa presunta crisi di coppia c’è l’opinionista Deianira Marzano, soprannominata “Miss Pettegolezzo”.

Totti e Noemi in crisi? Le voci

Come già specificato, non c’è nulla di ufficiale. Secondo le voci di corridoio, però, tra l’ex calciatore e la fidanzata 34enne ci sarebbero stati dei “bisticci”. Per alcuni si sarebbero perfino lasciati, proprio pochi mesi dopo lo scambio di preziosi anelli e i gossip su un presunto matrimonio imminente e perfino su una possibile gravidanza.

Potrebbero essere solo fake news, ma alcuni indizi suggeriscono che le cose tra i due potrebbero non andare molto bene ultimamente. Totti sarebbe stato avvistato senza l’anello al dito e da solo ad alcune serate ed eventi. Potrebbe non significare niente, ma questo non frena gli amanti del gossip dal presentare delle ipotesi.

Sembra procedere a gonfie vele, invece, la storia tra Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller.