Francia, Jean-Marie Le Pen ricoverato in gravi condizioni.

E’ ricoverato in gravi condizioni Jean-Marie Le Pen, ex presidente e cofondatore del Fronte nazionale, dopo un malore di origine cardiaca. Secondo quanto appreso dal quotidiano Le Parisien da fonti vicine alla famiglia, si tratta di “un‘allerta seria“.

Stando a fonti citate dal settimanale Le Point, Le Pen è stato ricoverato in un ospedale della regione di Parigi dopo un malore accusato nella sua casa di Rueil-Malmaison, nella periferia residenziale della capitale francese. “Un forte stato di spossatezza, forse di natura cardiaca, ha spinto i medici a ricoverarlo immediatamente”, ha riferito un amico del fondatore del Front National. Lo stato di Jean-Marie Le Pen, 94 anni, e’ definito “grave” dai medici ed ha spinto la moglie Jany e altri familiari a recarsi al suo capezzale. Le Pen era stato ricoverato l’ultima volta nel febbraio 2022 dopo un leggero ictus ma recentemente non aveva avuto problemi di salute.