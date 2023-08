Inseguimento “surreale”, giraffa ed elefante in fuga da Cinecittà – VIDEO

Due animali, una giraffa e un elefante, in fuga dagli studi di Cinecittà (Roma) e in giro tra le auto parcheggiate.

Sembra un film divertente, ma è accaduto veramente. E, come sempre in questi casi, qualcuno ha trovato il modo di riprendere l’esilarante scena con un cellulare e far diventare il video virale.

Fuga di animali da Cinecittà, il video è virale

Nel filmato condiviso sui social dalla nota pagina “Welcome to Favelas“ si vedono la giraffa e l’elefante allontanarsi dagli studi indisturbati e poi lo staff degli studi che corrono dietro ai due animali nel tentativo di farli tornare indietro.

Uno spettacolo incredibile, che ha destato la curiosità di molti. Non si sa per quale motivo i due animali si trovassero a Cinecittà. Non si esclude che servissero per girare qualche film o pubblicità nei prossimi giorni.

Non è la prima volta negli ultimi giorni che Roma si trova a essere protagonista di un video virale. Lo scorso weekend, per esempio, ha fatto il giro di tutta Italia il filmato del clamoroso incidente sulla Cassia Bis, causato da un’auto in contromano guidata da un uomo che – tra l’altro – parlava al telefono.

Fonte foto e video: TikTok – Welcome to Favelas