Paura in appartamento, fuga di gas con esplosione: donna ferita

Pomeriggio drammatico nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo: la prima ricostruzione dell'accaduto. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118.

Momenti di preoccupazione in un appartamento situato in via Assoro, nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo, dove si è registrata una fuga di gas con esplosione.

Una persona risulta ferita ed è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Fuga di gas con esplosione a Borgo Nuovo a Palermo, donna ferita

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe esplosa una bombola del gas in un appartamento del primo piano di un immobile di via Assoro. Una donna di 78 anni sarebbe rimasta ferita.

Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco per estinguere le fiamme e trarre in salvo la signora – una 78enne – e gli operatori del 118, che hanno trasferito la malcapitata al Centro Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

L’incendio a Borgo Vecchio e la morte di un 25enne

Solo pochi giorni fa un altro episodio ha sconvolto la città di Palermo. Si tratta dell’incendio registrato in una casa del quartiere Borgo Vecchio: un 25enne sarebbe precipitato dal sesto piano dell’edificio in cui si trovava mentre era in corso un rogo. Ancora da chiarire la dinamica esatta della morte.

Immagine di repertorio