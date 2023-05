Tragedia in casa in Sicilia, giovane cade dal sesto piano durante incendio e muore

Giornata tragica nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo: da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Incendio “killer” nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo: la vittima è un giovane di 25 anni, precipitato dal sesto piano di un edificio mentre in casa divampava il rogo.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Incendio a Borgo Vecchio, muore 25enne

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 maggio in via Leonardo Ximenes nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – un ragazzo di appena 25 anni – sarebbe caduto dal sesto piano mentre era in corso un incendio nell’appartamento in cui si trovava. Non è ancora chiaro se il giovane sia stato colto da un malore a causa del fumo o se sia caduto in seguito a un disperato tentativo di mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. Ignota, al momento, anche l’origine dell’incendio.

Una giornata tragica a Palermo, dove oltre all’incendio con esito mortale si è verificato anche un omicidio. Un giovane di 31 anni, Aleandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Risulta già indagato un uomo, un pensionato che era padrone di casa della vittima.

