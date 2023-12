Fuga di gas in città, trivella danneggia condotta: evacuate 20 famiglie nell’Ennese

Momenti di apprensione a Piazza Armerina per la situazione di pericolo, operatori all'opera per la risoluzione del problema.

Momenti di apprensione quelli vissuti nella giornata di ieri, mercoledì 20 dicembre, a Piazza Armerina, in provincia di Enna, a causa di una fuga di gas.

Secondo quanto si apprende, una ventina di famiglie sarebbero state evacuate a causa del pericolo generato dalla perdita di una condotta, danneggiata da una trivella durante alcuni lavori in via Salvatore Principato.

La messa in sicurezza dell’area

Nel punto dove si è verificata la fuga di gas si sono presentati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna, la Polizia e i tecnici di Italgas. Fortunatamente, l’inconveniente non avrebbe causato particolari conseguenze.

L’intervento si è prolungato per diverse ore, con i residenti costretti a stare lontani dalle proprie abitazioni fino a quando l’area non è stata messa totalmente in sicurezza.