Fumo, gli italiani bruciano un mese di stipendio per le sigarette

Secondo uno studio condotto in Lombardia gli italiani sprecherebbero buona parte delle loro retribuzioni per spese legate al fumo

Secondo la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la Giornata Mondiale Senza Tabacco rappresenta un’ occasione per fare il punto sull’abitudine al fumo e per rilanciare la sua lotta senza riserve contro il tabagismo, partendo da un presupposto: la pandemia da tabacco è la prima causa evitabile di morte.

Gli italiani bruciano uno stipendio al mese in fumo

Un’indagine condotta in Lombardia ha dimostrato che i fumatori sono per la maggior parte donne (57%), che circa il 70% ha tentato almeno una volta di smettere ma anche che la spesa media per fumo e svapo brucia in pratica ogni anno uno stipendio medio di un lombardo.