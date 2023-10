Organizzare il post-morte? Si può con una funeral planner, la STORIA DI Lisa Martignetti

Un mestiere nuovo, che permette di organizzare i funerali prima della morte dal primo all'ultimo dettaglio.

Progettare il proprio funerale in anticipo in modo che sia assolutamente perfetto? Adesso è possibile, perché c’è un professionista apposito chiamato funeral planner. In Italia la prima (e forse l’unica) attiva è Lisa Martignetti, popolare sui social con il nome “la ragazza dei cimiteri”.

Ecco cosa fa e perché è diventata così popolare.

Lisa Martignetti e il mestiere della funeral planner

Lisa veste sempre di nero, su Instagram ha più di 23mila follower e si descrive come:

Funeral Planner

TEDx Speaker

Necrofora

Cerimoniere

Fotografa

Il suo progetto, così si evince dai social, è quello di “aiutare famiglie e imprese funebri ad affrontare la morte positivamente” e “diffondere una cultura positiva del lutto“. “E se fossimo già noi nell’aldilà e la morte fosse la vita?!”, chiede ironicamente a chi apre il suo profilo Instagram, dove si possono osservare urne, fiori e anche chiese utilizzabili per la cerimonia del rito funebre.

La funeral planner fa per i funerali quello che una wedding planner fa per i matrimoni: organizza tutto, dal primo all’ultimo dettaglio. Liste degli invitati (e black list di coloro che non sono graditi dal cliente), chiesa, fiori, perfino liste dei desideri sugli elogi funebri e tanto altro.

Foto da Instagram @laragazzadeicimiteri