Il funerale di Marisa Leo, la donna uccisa a fucilate dall’ex

Oggi, alle 16:00, sarà celebrato il funerale della donna uccisa a Salemi, Marisa Leo, dall'ex. Il messaggio del vescovo alla famiglia

Saranno officiati dal vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, nel pomeriggio alle 16, nella chiesa madre di Salemi, i funerali di Marisa Leo, la 39enne uccisa dall’ex compagno lo scorso 7 settembre. Il sindaco, Domenico Venuti, ha dichiarato il lutto cittadino.

In un messaggio indirizzato ai familiari della giovane donna che lascia una bimba di 4 anni; al parroco di Salemi, don Vito Saladino, e all’intera città, l’arcivescovo esprime “vicinanza e prossimità, animato dal sincero desiderio e dal profondo bisogno di partecipare, con autentico rispetto, del dolore di tutti”.

Il messaggio alla famiglia Leo

“Cari familiari della piccola bimba che oggi, nella sua tenera età, conosce un dolore grande e incomprensibile, vedendo venir meno la presenza di riferimenti significativi per la sua crescita.

Il dramma che si è appena consumato mi raggiunge profondamente, mi turba e mi ferisce – scrive monsignor Angelo Giurdanella -. La vostra sofferenza è così intima e violenta che sento solo il desiderio di stringermi a voi come padre e come pastore per confermarmi con voi nella consapevolezza di quanto sia prezioso l’amore, di quanto siano necessari l’affetto sincero, la cura, la prossimità. Nessuno si senta lasciato solo”.

“Il male, che a volte non riusciamo ad arginare per forte contrasto, ci proietta verso la ricerca urgente del bene così come ha saputo fare Marisa preziosa donna, figlia, mamma, amica, professionista. Attivista sempre impegnata nella difesa delle donne – aggiunge il vescovo -. Noi tutti, ancora in cammino, nella complessità della vita, sentiamo, oggi più che mai, il bisogno di legami sani, profondi, forti, veri. E maturiamo, altresì, la consapevolezza che è nostra responsabilità promuoverli, sperimentarli ed educare ad essi con l’esempio”.