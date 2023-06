Furto di televisori a due passi dal porto di Catania: denunciati pluripregiudicati

Due episodi nel giro di pochi giorni, "guai" per tre uomini.

Nell’ambito dei rafforzati servizi della Polizia di Stato alla Frontiera, finalizzati alla repressione dei reati predatori in ambito portuale a Catania, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria dello “Scalo Marittimo” ha denunciato per furto aggravato i pluripregiudicati G. S. F., (classe 1973), M. M., (classe1980) e C. C., (classe1980), questi ultimi in concorso tra loro.

Furto aggravato, 3 denunce a Catania

Nello specifico, nella tarda mattinata del 31 maggio scorso, si è registrato il furto di diverso materiale contenuto all’interno di un semirimorchio, proveniente dal porto di Salerno e temporaneamente posteggiato nel sedime portuale catanese, in prossimità della banchina 17. Il semirimorchio conteneva elettrodomestici vari tra cui, in larga parte, diverse televisioni LED 40’’. Il personale operante ha acquisito un fotogramma, riconducibile all’autore del gesto il quale, alla guida di uno scooter e percorrendo una carreggiata interna del sedime portuale, portava via, in modo rocambolesco, due voluminosi televisori ancora imballati.

Dopo qualche giorno, lo stesso personale, ultimato il proprio turno di servizio, si è accorto della presenza all’interno del sedime portuale dello scooter segnalato. Pertanto, raggiunto il mezzo e il suo conducente, gli agenti hanno riconosciuto un noto pluripregiudicato. Quest’ultimo, accelerando repentinamente ed effettuando diverse manovre elusive per sfuggire al controllo, è uscito dall’area portuale venendo poi perso di vista tra il dedalo di stradine del popoloso quartiere della Civita.

Gli inquirenti hanno quindi acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza attinenti all’area interessata e quelle relative al varco di “entrata” e “uscita” portuale. Grazie ai video, il personale ha scoperto che, poco dopo la commissione del primo furto, sempre nella citata banchina 17, altri due soggetti avevano rubato diverse altre televisioni e altro materiale dal semirimorchio, utilizzando un’auto. Anche in questo caso, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza e alle dichiarazioni rese dai testimoni, gli agenti hanno identificato i pregiudicati M.M. e C.C. e li hanno denunciati per furto aggravato in concorso.

