Furto in un appartamento ad Agrigento, ladri portano via oro e preziosi

Furto in un appartamento ad Agrigento. I ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione di proprietà di un 43enne. L’uomo, trasferitosi al nord, rientato in città per un periodo di ferie, ha trovato la casa svaligiata.

L’irruzione nella casa

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati nell’abitazione e sono riusciti a portare via alcuni oggetti d’oro e preziosi prima di fuggire. Una prima stima del furto ammonterebbe a circa 10mila euro. Il proprietario ha denunciato l’episodio agli agenti di polizia che hanno avviato la indagini per risalire all’identità dei ladri.