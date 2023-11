Divano a fuoco, scoppia l’incendio in casa: salvati tre anziani ad Agrigento

Fiamme in un'abitazione di via Dante: tre le persone messe in salvo dalla polizia.

Incendio in una casa di via Dante ad Agrigento: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per le operazioni di soccorso.

Tratte in salvo tre persone, una donna e una coppia di coniugi anziani.

Incendio in casa ad Agrigento, la ricostruzione

Non sono note le cause dell’incendio, ma pare che a prendere fuoco sia stato un divano; le fiamme si sarebbero poi propagate anche al piano superiore. Tre le persone messe in salvo dalla polizia, che passando di lì si è accorta del fumo che fuoriusciva dal balcone.

Due agenti in borghese della sezione Volante si sarebbero precipitati al terzo piano dell’appartamento e a mettere in salvo una donna e una coppia di coniugi, tutti anziani. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: gli operatori hanno spento l’incendio e avviato le operazioni di messa in sicurezza l’abitazione e un’ambulanza del 118. Tanta paura per le tre persone, che sono rimaste intossicate dal fumo e sono state medicate sul luogo.

Foto e articolo di Irene Milisenda