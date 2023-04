Ruba i fari della Smart a due passi dallo stadio, inseguito e arrestato

I tentativi di fuga del giovane palermitano si sono rivelati inutili.

La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un giovane palermitano, accusato per reato di furto aggravato su auto nei pressi dello Stadio delle Palme.

A compiere l’arresto è stato il personale del commissariato di Pubblica Sicurezza “Libertà”, che ha sviluppato una segnalazione giunta al 112 direttamente da un collega libero dal servizio di Mondello.

Furto su auto vicino allo Stadio delle Palme di Palermo

Al poliziotto, seppur in lontananza, non sono sfuggiti i movimenti sospetti del presunto ladro. L’uomo, infatti, era stato notato mentre si aggirava nei pressi di una Smart, parcheggiata in viale Croce Rossa. Approfittando della fitta circolazione stradale, era riuscito ad allontanarsi, dopo aver compiuto un fulmineo furto, sottraendo alla vettura i due fari posteriori.

La direzione di fuga del giovane è stata tempestivamente segnalata alla centrale operativa. Gli agenti del commissariato “Libertà” hanno quindi percorso viale Del Fante rintracciando il giovane a bordo di una bici elettrica nei pressi dello Stadio delle Palme. Il fuggitivo, riconosciuti i poliziotti, ha tentato l’ultima disperata fuga, ma è stato bloccato dopo una decina di metri. Aveva al seguito alcuni sacchetti di plastica contenenti strumenti di effrazione e la refurtiva: i fari della Smart, specchietti cromati e tappetini in gomma riconducibili plausibilmente ad altri furti, alla luce della circostanza che sulla loro provenienza non ha fornito chiarimenti.

I fari sono stati riconsegnati al proprietario della Smart, mentre sono in corso le indagini per risalire alle vittime degli altri furti. L’uomo, arrestato per il reato di furto, è stato denunciato anche per quello di ricettazione.

Giova precisare che l’uomo è, allo stato, indiziato in merito ai delitti contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Immagine di repertorio