Furto in azienda zootecnica nell’Agrigentino, ladri portano via 150 pecore e 110 agnelli

Furto in una azienda zootecnica a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Dopo aver divelto la recinzione della struttura, ignoti ladri sono riusciti ad entrare all’interno e hanno portato via 150 pecore e 110 agnelli. Secondo una prima stima, il danno sarebbe di circa 30mila euro.

La denuncia ai carabinieri

I proprietari dell’azienda hanno presentata la denuncia per furto contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori e recuperare gli animali.