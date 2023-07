“Si sono fregati il catalizzatore”, 23enne beccato dagli agenti: scatta la denuncia

Gli agenti, dopo aver visionato alcune immagini, hanno identificato l'autore del furto del catalizzatore. Per lui una denuncia.

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno denunciato un giovane di 23 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato.

In specie, il 15 maggio scorso un uomo ha parcheggiato l’autovettura nelle pertinenze della propria abitazione. Il giorno successivo, all’atto di riprendere il mezzo, acceso il motore, ha sentito un forte rumore provenire dallo scarico della marmitta.

La scoperta e le indagini

Recatosi dal meccanico, scopriva che ignoti avevano asportato il catalizzatore. Le indagini, scattate immediatamente, hanno permesso ai poliziotti della squadra investigativa di acquisire immagini utili attinenti alla consumazione del furto.

Sono stati notati, infatti, due soggetti travisati che, dopo aver armeggiato nottetempo sul veicolo della vittima, ne avevano portato via un grosso pezzo poi rivelatosi il catalizzatore. Dalle immagini si è riusciti a risalire alla targa del veicolo in uso ai malviventi intestata a una società di noleggio catanese.

Acquisita la documentazione relativa al contratto di noleggio, gli agenti individuavano chi aveva effettivamente in uso il veicolo, un soggetto catanese con numerosi precedenti specifici per furto di catalizzatori. Lo stesso, pertanto, veniva denunciato per furto aggravato in concorso.

Foto di repertorio