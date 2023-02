Furto di energia elettrica, denunciati due uomini e una donna nel Trapanese

In tre sono stati sorpresi nella località in provincia di Trapani per un furto di energia elettrica. Carabinieri in azione.

Proseguono i controlli dei carabinieri in provincia di Trapani contro i furti di energia elettrica. I militari della Stazione di Valderice hanno denunciato, per il reato di furto aggravato, tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si tratta di una donna di 81 anni e due uomini di 46 e 23 anni, sorpresi ad asportare energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica.

Da un accertamento eseguito dai carabinieri, unitamente a personale tecnico della ditta distributrice, è emerso che l’energia in uso a quell’appartamento proveniva da un abusivo allaccio alla rete pubblica.