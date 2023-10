Avvocato in vacanza, 47enne tenta di rubargli la ringhiera in ferro battuto dalla villa: arrestato

Una presenza "sospetta" che ha portato i carabinieri ad arrestare un 57enne nel Catanese.

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea (CT) hanno arrestato per il reato di furto aggravato di ferro e oggetti antichi un 47enne del posto, già gravato da precedenti di polizia.

Ecco il bilancio dell’intervento.

Furto di ferro a Zafferana Etnea, un arresto

Durante un servizio di perlustrazione nelle zone periferiche del territorio, volto soprattutto a contrastare i reati predatori, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla presenza di un’utilitaria Ford di colore verde, parcheggiata davanti alla villa di proprietà di un avvocato catanese.

L’ottima conoscenza del tessuto sociale di quel territorio da parte dei militari dell’Arma ha permesso alla “gazzella” di intuire subito che qualcosa “non stesse andando per il verso giusto”, in particolare tenuto conto del fatto che il proprietario dell’immobile in quei giorni era lontano da casa per impegni di lavoro.

Effettivamente i Carabinieri, avvicinatisi al veicolo, si sono subito accorti di come un soggetto, successivamente identificato come il 47enne, stesse legando sul tettuccio della macchina una ringhiera di un balcone in ferro battuto lunga circa 3 metri. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha tentato vanamente di dileguarsi, mettendo in moto il mezzo, ma è stato immediatamente bloccato e perquisito.

All’interno del veicolo, i militari dell’Arma hanno quindi trovato dei cavalletti antichi in ferro, che il ladro aveva appena prelevato da una dependance della villa e il seghetto con cui aveva tagliato la balaustra che stava cercando di caricare sull’auto, anch’essa rubata dall’abitazione. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.