Furto di gasolio in un deposito del Palermitano, due arresti

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Bagheria hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne e 36enne del posto, con l’accusa di furto aggravato di gasolio.

Nel corso di un servizio serale finalizzato al controllo del territorio e alla repressione dei reati predatori, i militari hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di un deposito dove erano posteggiati alcuni automezzi della società che a Bagheria si occupa della raccolta della nettezza urbana.

La scoperta dei carabinieri

All’interno del sito i carabinieri hanno sorpreso i due uomini mentre caricavano su un’autovettura taniche contenenti 100 litri di carburante aspirato poco prima da tre compattatori.

Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre le taniche sono state restituite alla ditta proprietaria.

Il 41enne recidivo

Il giorno seguente, gli stessi militari hanno nuovamente fermato il 41enne tratto in arresto poche ore prima per furto, sorpreso questa volta al di fuori della sua abitazione in violazione della misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto.

L’uomo è stato quindi nuovamente arrestato per il reato di evasione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequi ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.