Furto al supermercato in pieno giorno, porta sfondata e soldi rubati: si indaga

I malviventi avrebbero approfittato della pausa pranzo per mettere a segno il "colpo" nell'esercizio dell'Agrigentino.

Furto durante la pausa pranzo, in pieno giorno, in un supermercato Carrefour: è successo in via Imbornone a Ribera, in provincia di Agrigento.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto. Si cercano i responsabili, al momento non ancora identificati.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti malviventi avrebbero sfondato la porta d’ingresso principale dell’esercizio – presumibilmente con un mezzo destinato al trasporto e allo scarico delle merci – e, dopo essere entrati al supermercato, avrebbero rubato ben 1.500 euro dal registratore di cassa.

Un gesto commesso non in piena notte, ma di giorno, mentre il supermercato era chiuso per la pausa pranzo. Il danno complessivo, tra i soldi rubati e i danni all’esercizio, ammonterebbe a circa 2mila euro.

Il titolare del supermercato, fatta l’amara scoperta di quanto accaduto in quel periodo breve di chiusura, ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma, quindi, hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili del furto.

