VIDEO | Mentre lei dorme lui le ruba i gioielli: denunciato 23enne a Catania

Il giovane si sarebbe introdotto nella villa dapprima attraverso il giardino e poi scardinando una porta finestra.

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria un 23enne, responsabile di furto in abitazione a San Pietro Clarenza.

La dinamica del furto a San Pietro Clarenza

Il furto si è verificato a San Pietro Clarenza, in una villetta situata in via Catania. Il proprietario 55enne si è allontanato dall’abitazione intorno alle 08.30 del mattino per sbrigare alcune faccende, lasciando in casa la figlia 18enne che dormiva ancora.

Rientrato dopo circa un’ora, si è ritrovato davanti una scena allarmante: l’abitazione era a soqquadro, armadi e cassetti aperti e vari oggetti personali sparsi sul pavimento. Il primo pensiero dell’uomo è subito andato alla figlia, che fortunatamente stava ancora dormendo nella sua stanza e non si era accorta dell’accaduto.

Il ladro, in brevissimo tempo e in maniera silenziosa, è riuscito a portare a termine il colpo, rubando soprattutto preziosi per un valore di circa 4.000 euro. La vittima, rassicurata la figlia, si è recata presso la caserma dei carabinieriper sporgere denuncia, consegnando loro tutti i filmati del suo impianto di videosorveglianza.

Le indagini e le riprese dell’impianto di videosorveglianza

I militari hanno immediatamente avviato le indagini, cominciando per prima cosa ad esaminare tutte le riprese fornite. Sono riusciti a ricostruire le fasi principali del furto a San Pietro Clarenza, osservando come il ladro fosse entrato nella villa. Dopo aver visto uscire il proprietario, si sarebbe introdotto dapprima attraverso il giardino per poi accedere in casa, scardinando una porta finestra.

Dalla visione delle immagini i militari sono stati in grado di conoscere la dinamica del furto a San Pietro Clarenza, ma anche di esaltare alcuni “segni caratteristici” del malfattore. Questi sono stati condivisi con tutti gli altri reparti del comando provinciale di Catania, al fine di aumentare le chances di individuarlo. Tale approccio investigativo è stato premiato dopo alcuni giorni.

Il riconoscimento della fisionomia del ladro

I carabinieri della stazione di Viagrande hanno, infatti, riconosciuto la fisionomia del “topo d’appartamento”, in quella di un 23enne già indagato per altri reati dello stesso genere. Due gli elementi che hanno confermato come lui fosse l’autore del furto: un “particolare” modo di camminare e la presenza di tatuaggi caratteristici e distintivi sul collo e su un polpaccio.

Il giovane, che oltretutto era in quel momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto in abitazione.