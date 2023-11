“Colpo” quasi perfetto, furto riuscito ma via di fuga sbagliata: uomo arrestato a Ballarò

Avrebbe commesso il furto "perfettamente", ma sbagliando via di fuga e andando incontro a una Volante della Polizia in servizio notturno nel centro di Palermo.

La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un cittadino accusato di aver compiuto un furto con strappo in pieno centro e nel cuore della notte ai danni di una turista in via Maqueda, a Ballarò.

Si tratta di un uomo, già noto agli agenti, che avrebbe deciso di tentare il furto, centrando il colpo ma sbagliando la via di fuga.

Giova precisare che l’indagato è solo indiziato in merito al reato di furto e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di un’eventuale sentenza passata in giudicato.

Furto con strappo a Ballarò

Poco dopo le tre di notte, il cittadino avrebbe insistentemente chiesto una sigaretta a una turista che stava sostando assieme a un’amica in via Maqueda. La richiesta era stata, in realtà, un banale pretesto per far allentare la guardia della vittima alla presa dello zaino: quando la ragazza aveva scelto di concedere la sigaretta, le sarebbe bastato distogliere per una frazione di secondo lo sguardo dal richiedente perché questi si avventasse sullo zaino della donna per scipparlo e scappare velocemente dalla via principale verso il quartiere di Ballarò, percorrendo via dell’Università.

La via di fuga “sbagliata”

Ciò che, erroneamente, era stato ritenuto dal fuggitivo una sicura via di fuga si è rivelato fonte di guai: proprio in quel frangente una delle pattuglie che, anche di notte, assicurano un costante presidio del territorio nel popoloso quartiere cittadino stava, infatti, percorrendo la via dell’Università in senso opposto alla fuga dell’uomo.

Gli agenti hanno notato il fuggitivo procedere, a passo spedito, in loro direzione e hanno ritenuto di bloccarlo per vederci chiaro. Quasi contestualmente, hanno raccolto la segnalazione, giunta via radio, dell’intervento di soccorso alla turista appena scippata in via Maqueda.

I poliziotti hanno ricollegato i due eventi e hanno ottenuto l’immediato riscontro, rispetto alle responsabilità dell’uomo, riconosciuto dalla stessa vittima. Lo zaino con il suo contenuto ancora integro, è stato restituito all’avente diritto e l’uomo è stato arrestato per furto con strappo. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento.

