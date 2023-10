Nuovo lutto nella scuola siciliana, addio alla professoressa Gaetane Le Hoariec

La nota docente di lingua francese insegnava al liceo statale "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo (TP).

Nuovo lutto nel mondo della scuola: è morta la professoressa Gaetane Le Hoariec, nota docente di lingua francese attiva in diversi licei del Trapanese.

Aveva 65 anni.

La docente, di origine canadese, aveva studiato all’Université de Sherbrooke nel Québec (in Canada) e, giunta in Italia, ha insegnato in diverse scuole nelle province di Trapani e Agrigento. Adesso insegnava al liceo statale Vito Fazio Allmayer di Alcamo e viveva a Marsala (TP).

I funerali si sono svolti questa mattina – a partire dalle 11.30 – nella chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi. Diversi i messaggi di cordoglio sui social, soprattutto di colleghi ed ex allievi, che ricordano la docente come una donna solare e sempre disponibile, appassionata e anche gentile.

Una serie di lutti nel mondo della scuola

La professoressa Gaetane Le Hoariec non è l’unica docente profondamente legata alla Sicilia ad aver perso la vita nelle ultime settimane. Lo scorso 10 ottobre Terrasini (PA) ha dato l’ultimo saluto alla nota maestra Ninfina Vitale e solo pochi giorni fa la città di Paternò è stata colpita da una terribile tragedia: una docente del Catanese, Alessandra Tortomasi, è rimasta coinvolta in un terribile incidente in Lazio ed è morta proprio nel giorno in cui aveva iniziato a lavorare in una nuova scuola.

