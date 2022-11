Gatto con zampa rotta va al pronto soccorso per curarsi

Un gatto con problemi alla zampa si è recato da solo al pronto soccorso per farsi medicare: le immagini sono incredibili

Suggestive e divertenti le immagini che arrivano dalla città di Bitis, in Turchia. Un gatto, con un zampetta rotta, è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza mentre si accingeva ad entrare in un pronto soccorso per farsi medicare.

L’nfermiere Abuzer Ozdemir, accortosi del gatto, ha capito cosa era successo all’animale e si è messo subito al lavoro, provvedendo a medicare la zampa del felino ferito.

Il gatto, a cui è stato dato il nome di Davso, dopo qualche ora è stato dimesso dal nosocomio, uscendo autonomamente così come era entrato.