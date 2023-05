Massaggio cardiaco dei vigili del fuoco per salvare gatto bloccato in tubatura VIDEO

Soddisfazione e commozione quando, dopo qualche minuto il cucciolo ha reagito muovendo l'addome e aprendo gli occhi.

Un massaggio cardiaco provvidenziale, praticato da una squadra dei Vigili del fuoco, nella serata di sabato 6 maggio a Calimera in provincia di Lecce salva la vita ad un gatto. Un bel gesto che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai padroni del felino, preoccupati dal fatto che lo stesso era rimasto bloccato in una tubatura all’interno di un muro. Dopo una lunga e complicata operazione sono riusciti a prenderlo, ma il micio era privo di sensi e non respirava più.

Senza perdersi d’animo

L’operazione è stata delicata, con i pompieri che, senza perdersi d’animo hanno iniziato una delicata operazione di rianimazione praticando il massaggio cardiaco al gatto. Soddisfazione e commozione quando, dopo qualche minuto il cucciolo ha reagito muovendo l’addome e aprendo gli occhi. Il gattino è stato poi trasportato dai proprietari, felici di riaverlo sano e salvo, in una clinica veterinaria, dove è stato preso in cura.