Gay Pride 2023 anche in Sicilia: date, info, novità

Date da confermare e altre già confermate: in Sicilia torna il Gay Pride nel 2023 e Taormina si propone come sede. Tutte le informazioni.

Sono in fase di conferma le date del Gay Pride 2023, in Sicilia come nel resto d’Italia. E Taormina, tra l’altro, si propone come sede dopo aver preparato un documento di adesione alla rete Re.a.dy, un patto tra enti locali che mira all’attuazione e alla difesa di politiche contro ogni forma di discriminazione della comunità LGBT+.

Ecco tutte le informazioni disponibili sulle sedi siciliane della manifestazione pro-LGBT+ per difendere i valori dell’inclusione e dell’uguaglianza.

Gay Pride 2023 in Sicilia: dove e quando

Palermo ospiterà il Gay Pride il 24 giugno 2023 (data confermata). La conferma si trova nella pagina Facebook del Palermo Pride, che usa lo slogan: “La lotta non si ferma: il Palermo Pride sta tornando. Ok, respira”. Tra i temi centrali del dibattito ci saranno: identità di genere, aborto, scuola e pari opportunità, ma anche temi di grande attualità come migrazioni, sicurezza e discriminazione su più fronti.

Anche la città di Catania, dopo il successo dello scorso anno, ospiterà di nuovo il Gay Pride nel 2023 e sarà la prima città siciliana a farlo, il 17 giugno 2023. Si attende nei prossimi giorni l’assemblea pubblica per l’inizio dei lavori di un evento molto atteso dalla comunità LGBT+ del capoluogo etneo, molto attiva in ogni iniziativa anti-discriminazione e a favore della libertà di essere se stessi.

L’1 luglio a ospitare il Gay Pride sarà Siracusa. “Il Pride, per le persone LGBTQIA+ e non solo, è un atto politico di consapevolezza, rivendicazione, visibilità e resistenza. Ed oggi più che mai siamo tutti chiamati alla responsabilità di esercitare tale diritto, al fine di difenderlo da quanti ci vorrebbero invisibili e nell’ombra”, si legge nel post che annuncia la data.

Le date da confermare

Il Gay Pride 2023 si svolgerà nelle 3 principali della Sicilia, ma non solo. Si attende ancora la conferma di altre date. In particolare, delle manifestazioni sono attese a Favignana (l’Egadi Pride, uno dei più partecipati delle isole minori) e a Ragusa. C’è attesa anche per le date dell’Alcamo Pride e delle eventuali manifestazioni nella bella Taormina.

Immagine di repertorio