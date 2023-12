Gela, sbanda con la moto e batte la testa: 19enne trasferito in elisoccorso a Catania

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

Un brutto incidente stradale caratterizza la mattinata nelle campagne a est di Gela nel nisseno. Sfortunato protagonista un giovane di 19 anni (G.C. le iniziali) che, a bordo della sua moto, per causa ancora tutte da chiarire ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente e battendo la testa. Nato a Caltagirone ma di famiglia originaria di Gela, il ragazzo si trova ricoverato in codice rosso.

Vasto trauma cranico

Per lui, considerate le grave condizioni, da Catania si è mosso il servizio dell’elisoccorso coordinato dalla sala operativa del 118. Il velivolo è atterrato in zona, a poche centinaia di metri dalla Sp 51, nel tratto tra Gela e Macconi, intorno alle 11.40. Dopo aver prestato le prime cure, il medico rianimatore e i sanitari di bordo lo hanno caricato a bordo per decollare alla volta del trauma center del Policlinico universitario di Catania. Secondo le prime notizie lo sfortunato motociclista avrebbe riportato un vasto trauma cranico.