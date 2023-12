Drammatica caduta durante la raccolta d’olive nel Catanese: interviene l’elisoccorso

Gravemente ferito un 58enne di Adrano (CT), ferito dopo la caduta in contrada Fumata nel primo pomeriggio.

Una terribile caduta durante la raccolta delle olive: dramma per un 58enne di Adrano, in provincia di Catania, rimasto gravemente ferito.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

Caduta durante la raccolta delle olive ad Adrano

A fornire la prima ricostruzione della vicenda sono stati i colleghi di Videostar, che hanno dato la notizia. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre 2023, un 58enne di Adrano sarebbe precipitato dalla scala mentre raccoglieva delle olive da un albero nelle campagne di contrada Fumata. Il ramo su cui era appoggiata la scala si sarebbe spezzato, provocando la caduta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Bronte, che – vista la gravità delle condizioni del 58enne – hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il malcapitato all’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure necessarie. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Un episodio simile a Rosolini

Un episodio simile si è registrato a Rosolini, in provincia di Siracusa, lo scorso fine settembre. Nello specifico, la caduta avrebbe ridotto in gravi condizioni un agricoltore durante una raccolta di olive in contrada Granati Nuovi. A lanciare l’allarme, in questo caso, dei vicini.

Immagine di repertorio