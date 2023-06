George Clooney a Marzamemi, passeggiata con la moglie tra sorrisi e foto con i fan

Passeggiata a Marzamemi per George Clooney. L'attore si è presentato tra le vie della frazione di Pachino in compagnia della moglie.

L’attore statunitense George Clooney arriva a Marzamemi ed è subito “festa”. La stella di Hollywood si è infatti concesso una passeggiata mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin (ora Clooney), avvocato e giurista libanese con cittadinanza USA, per le vie della frazione turistica di Pachino.

George Clooney a Marzamemi, il motivo della visita

L’attore si trova in Sicilia per prendere parte alla festa di compleanno dei 50 anni di Charlotte Tilbury, tra le più rinomate make up artist del globo. Un’occasione alla quale Clooney non poteva mancare.

Al party, secondo alcune informazioni, sembrerebbero essere stati invitati altri numerosi vip legati al mondo della moda come Naomi Campbell, Cindy Crawford e Kate Moss.

Durante la sua apparizione a Marzamemi, l’attore originario del Kentucky si è concesso numerosi scatti tra selfie e foto di gruppo, in compagnia dei tanti curiosi e ammiratori presenti.

Fonte foto: Screenshot video Facebook