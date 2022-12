Giappone, 17 morti in 10 giorni per le forti nevicate

La bufera di neve abbattutasi sul Giappone ha provocato 17 vittime negli ultimi 10 giorni, con migliaia di abitazioni rimaste senza luce

Le forti nevicate in Giappone negli ultimi 10 giorni hanno provocato 17 vittime, causando anche blackout elettrici in decine di migliaia di abitazioni.

Ad essere colpite maggiormente la costa occidentale e l’isola settentrionale di Hokkaido, con la neve che ha raggiunto fino a un metro di profondità in 24 ore come nella cittadina di Oguni a Yamagata.

Il governo ha avvertito la popolazione delle aree più colpite a restare in casa e a evitare di mettersi in automobile, dopo che molti veicoli sono rimasti impantanati nella neve, bloccando le strade.

Gravi disagi, dunque, per la circolazione stradale, ma anche per il traffico aereo, con centinaia di voli cancellati ogni giorno dal e per il Giappone.