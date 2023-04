Gina Lollobrigida, spunta tesoro misterioso a Panama

Sarebbe stato scoperto un conto corrente da svariati milioni di euro con beneficiaria l'ex stella del cinema

Il caso legato all’eredità di Gina Lollobrigida torna a far discutere.

Negli ultimi giorni infatti sarebbe emerso un vero e proprio tesoro nascosto a Panama riconducibile all’attrice scomparsa lo scorso 16 gennaio.

Si tratterebbe, secondo quanto riferisce un’inchiesta de L’Espresso sulla base dei “Panama Papers“, diffusi dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ), di alcuni milioni di euro intestati a un prestanome (non noto) in una società offshore, la Bewick International Inc., aperta, stando a “L’Espresso, nel marzo 2014, a pochi mesi dalla scomparsa di 3,9 milioni di euro dalla banca Safra nel Principato di Monaco, dove l’attrice deteneva i soldi ricavati da una vendita di gioielli messi all’asta.

Denaro , che potrebbe quindi essere stato trasferito nel “paradiso” fiscale, come già sostenuto in passato dall’avvocato del figlio di Lollobrigida,

La Bewick avrebbe come beneficiaria proprio la l’ex star del cinema

Società totalmente anonima, la Bewick avrebbe un beneficiario noto, ovvero Luigia Gina Lollobrigida, il nome anagrafico della star, persona autorizzata, già nel marzo 2014, ad “aprire un conto alla banca Safra nel Principato di Monaco“, con “pieni poteri di gestire tutti i fondi”