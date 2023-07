“Tutti insieme giochiamo per Riccardo”, una quadrangolare per ricordare il piccolo

Una nuova iniziativa per ricordare il bambino di Giarre, morto a soli due anni per un cancro.

“Tutti insieme giochiamo per Riccardo“: è la nuova iniziativa dell’associazione “Un sorriso per Riccardo”, costituita dai genitori del piccolo Riccardo Sorbello, morto a soli 2 anni a causa di un cancro.

L’intento dei genitori del bambino è quello di realizzare un parco a Giarre, in provincia di Catania, dove i bambini come il loro piccolo Riccardo possano giocare in totale serenità e sicurezza. E l’iniziativa benefica prevista per i prossimi giorni contribuirà alla realizzazione di questo sogno.

“Tutti insieme giochiamo per Riccardo”, l’iniziativa

Domenica 9 luglio, alle ore 17, si giocherà una quadrangolare di calcio nello stadio comunale di Giarre. Parteciperanno in tanti tra commercianti, artigiani, bancari, impiegati comunali, liberi professionisti e forze dell’ordine. Tutti con un unico obiettivo: ricordare Riccardo facendo la cosa che rende più felici i bambini, giocare.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà utilizzato per la realizzazione del parco “Un sorriso per Riccardo”. Hanno aderito all’iniziativa il Comune di Giarre, la Regione Siciliana (con l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo) e anche Confcommercio. Naturalmente tutti i cittadini di Giarre e dintorni sono chiamati a partecipare alla partita e a contribuire al sogno dei genitori del piccolo.

