“Il sorriso di Riccardo”, un Parco per ricordare un bambino speciale

Morto di cancro piccolissimo, Riccardo Sorbello ha lasciato il segno nella comunità e i genitori adesso desiderano costruire un parco a Giarre per ricordarlo.

“Il Sorriso di Riccardo”: così dovrebbe chiamarsi il Parco per Bambini che sorgerà a Giarre e dedicato a il piccolo Riccardo Sorbello, morto a soli 2 anni a causa di un cancro.

L’iniziativa è partita dai genitori del bambino, Ines e Marco, che hanno scelto con incredibile coraggio e dedizione di impegnarsi in un progetto meraviglioso per onorare la memoria del figlio perso a causa di un tumore. Una malattia che ha stroncato la vita di Riccardo troppo presto ma senza cancellare la memoria del suo splendido sorriso, anche durante la lotta contro il male.

Al progetto partecipa, attraverso iniziative varie, tutta la comunità. La raccolta fondi per la realizzazione del parco è iniziata lo scorso 5 febbraio, giorno dei funerali del piccolo. Si stima che siano stati raccolti circa 10mila euro e ha visto la partecipazione di imprenditori e sponsor non solo di Catania e provincia, ma anche dall’estero (da Londra a Dubai).

La storia di Riccardo Sorbello

Purtroppo la storia del piccolo Riccardo si è conclusa troppo presto a causa di un tumore rabdoide, un sarcoma pediatrico aggressivo che colpisce soprattutto reni e fegato. Mesi di viaggi assieme ai genitori Ines e Marco, con il supporto dell’associazione ABEO Liguria Onlus, e il trasferimento a Genova, purtroppo, non sono stati sufficienti a salvare la vita del bambino.

Ciò nonostante, i genitori dopo la terribile perdita hanno scelto di mettere in piedi un progetto meraviglioso per ricordare il sorriso e la voglia di vivere del loro piccolo. Così Ines e Marco Sorbello hanno avviato le raccolte fondi e i procedimenti burocratici per la creazione di un Parco interamente dedicato a Riccardo a Giarre, non lontano dalla casa del piccolo.

Un Parco per tutti i bambini

Nella descrizione presente sul sito ilsorrisodiriccardo.org, il Parco “Il Sorriso di Riccardo” viene descritto così: “Questo progetto nasce in memoria di Riccardo, un bambino speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Il nostro obiettivo è quello di costruire un parco moderno e sicuro, dove i bambini possano giocare e divertirsi in uno spazio verde e accogliente. Il parco sarà dotato di giochi interattivi, percorsi sensoriali, un’area picnic e tanto altro ancora”.

“Tuttavia, per realizzare questo sogno abbiamo bisogno del sostegno della comunità. La costruzione del Parco per Bambini Riccardo – si legge ancora – richiede un investimento significativo e noi siamo qui per chiedervi di contribuire alla realizzazione di questo progetto.

“Insieme possiamo costruire un parco che sia un luogo di divertimento e serenità per i bambini di tutte le età. Grazie per il vostro sostegno e per contribuire a rendere il Parco di Riccardo una realtà e il luogo della nostra memoria un posto accogliente e divertente per tutti i bambini”.

Foto dal sito web dedicato all’iniziativa