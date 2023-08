Giorgia Meloni vestita da suora, “Se non ti ubriachi…”: l’opera-provocazione di Harry Greb

Opera provocatoria da un noto artista di strada: protagonista la premier Giorgia Meloni.

Una donna con le fattezze della premier Giorgia Meloni vestita da suora e la scritta “Open Your Minds” (Aprite le menti). Si tratta dell’ultima opera dello street artist Harry Greb, apparsa nel Rione Monti di Roma nelle scorse ore.

Una provocazione in piena regola, con qualche riferimento (neanche troppo velato) alla vicenda dello stupro di Palermo e al commento del compagno della presidente del Consiglio, Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni vestita da suora nell’opera di Harry Greb

L’opera apparsa lungo le strade romane contiene un messaggio semplice. “Aprite le menti”. Nell’immagine appare la premier – vestita da suora – che sembra in procinto di prendere l’ostia da un prete. In realtà l’uomo, il cui volto non è visibile, tiene in mano un cocktail e non un calice con le ostie dentro.

Sotto la scritta “Open Your Minds” ne appare un’altra, che fa meglio comprendere il riferimento alle parole di Giambruno: “Se eviti di ubriacarti…”. Nel post su Instagram, l’artista aggiunge il titolo dell’opera: “Il buon consiglio“.

Giambruno, il commento sullo stupro di Palermo

“Se non ti ubriachi e perdi i sensi, non trovi il lupo”: questa l’uscita infelice di Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni durante la trasmissione “Diario del giorno”. Probabilmente l’insulto sarebbe passato “inosservato” o al massimo biasimato, se a pronunciare quelle parole non fosse stato il compagno di vita di una delle massime cariche dello Stato. Prima premier donna, che – tra l’altro – negli ultimi giorni si è più volte espressa sulla necessità di contrastare l’emergenza della violenza contro le donne.

Fonte foto: Instagram – Harry Greb