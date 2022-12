Giornalista morto in Qatar, il fratello: “Nessun malore, lo hanno ucciso per la t-shirt arcobaleno”

La morte dello sfortunato giornalista americano Grant Wahl fa discutere: il fratello Eric crede che la causa non sia stata un malore

La tragedia di Grant Wahl in Qatar ha scosso tutto il mondo del calcio.

Il giornalista sportivo, inviato per il canale americano CBS Sports, si è sentito male in sala stampa al termine della gara tra Argentina e Croazia.

Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto e la corsa in ospedale, dov’è spirato all’alba del 10 dicembre.

Per il 48enne statunitense sarebbe stato fatale un arresto cardiaco, stando a quanto riferito dalla moglie e dai portavoce del nosocomio.

Il fratello dello sfortunato cronista, Eric Wahl, crede che dietro la sua morte possa però esserci altro

Morte Grant Wahl: “Ma quale malore, è stato assassinato”

Grant Wahl era stato arrestato in Qatar lo scorso 21 novembre in occasione della gara tra Stati Uniti e Galles per essersi presentato in tribuna stampa con una t-shirt arcobaleno a sostegno della comunità LGBT.

Eric Wahl, per tale motivo, ritiene che possa essere stato assassinato: “Io sono gay ed è per questo motivo che aveva indossato la maglia arcobaleno ai mondiali – ha spiegato in lacrime l’uomo – Mio fratello stava bene di salute ma dopo quel gesto aveva ricevuto minacce. Io credo che sia stato ucciso, vi prego ai aiutarmi”.