Capelli lunghi e biondi scoperti: ecco “Fedha”, la presentatrice generata con l’IA

La giornalista 2.0 generata con l'intelligenza artificiale

Arriva “Fedha”, presentatrice virtuale, la giornalista 2.0 generata con l’intelligenza artificiale. É stata presentata sull’account Twitter del sito web Kuwait News, ha i capelli lunghi e biondi scoperti, indossa una giacca nera e una maglietta bianca. Nel video in cui si presenta parla in arabo classico e chiede: “Che tipo di notizie preferite? Sentiamo le vostre opinioni”.

Il sito è affiliato al Kuwait Times, fondato nel 1961 come primo quotidiano in lingua inglese della regione del Golfo. L’intento, si spiega, è provare il potenziale dell’intelligenza artificiale nell’offrire “contenuti nuovi e innovativi”. In futuro Fedha potrebbe adottare l’accento kuwaitiano e presentare i notiziari sull’account Twitter del sito, che conta 1,2 milioni di follower.