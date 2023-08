Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane: le frasi più belle per gli amici pelosi

Tutte le curiosità sulla Giornata mondiale del cane che si celebra ogni 26 agosto.

Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane e anche nel 2023 si celebra questa bella ricorrenza dedicata all’amico più fedele dell’uomo (assieme ai gatti e a tutti gli amici pelosi, ovviamente).

Ecco cosa c’è da sapere su questa ricorrenza e alcune frasi da condividere e dedicare al proprio cagnolino.

Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane

Ideata nel 2004 da Colleen Paige, amica ed esperta di animali domestici, la Giornata mondiale del 26 agosto è un’occasione per celebrare i propri cagnolini e ricordare che non bisogna abbandonarli mai, per nessuna ragione.

Si celebra in diverse parti del mondo, dagli USA all’Italia, con diversi appuntamenti nelle città più grandi. Anche le associazioni animaliste, come l’ENPA e l’OIPA, organizzano campagne (anche sui social) contro l’abbandono e per la sicurezza e la tutela dei cani. Riunioni di volontari per celebrare i fidati amici a quattro zampe sono previste anche in Sicilia, da Trapani a Palermo. Tra le iniziative social più simpatiche ci sono contest fotografici, hashtag virali da condividere e giornate di volontariato in canili.

Frasi da dedicare

Ecco alcune citazioni e frasi da dedicare al proprio amico “peloso” in occasione della Giornata mondiale del cane 2023.

“L’affetto per un cane dona grande forza all’uomo” (frase attribuita a Seneca);

“Il cane ha l’anima di un filosofo” (attribuita a Platone);

“Chi non ha mai avuto un cane, non sa cosa significhi essere amato” (Arthur Schopenhauer, che pare fosse molto legato al suo barboncino);

“E l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada” (Pablo Neruda);

“La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica vera colpa” (Agnes Sligh Turnbull, frase adatta a un amico a quattro zampe deceduto).

Immagine di repertorio