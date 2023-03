Giornata mondiale dell’endometriosi, ecco cos’è

Oltre 3 milioni di casi solo in Italia, una patologia invalidante per donne e ragazze di ogni età: ecco cos'è l'endometriosi.

Il 28 marzo 2023 ricorre la Giornata mondiale dell’endometriosi, dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla malattia cronica.

A livello nazionale e internazionale, in questa ricorrenza, vengono organizzati seminari, convegni, visite mediche e conferenze d’informazione sul tema.

Giornata mondiale dell’endometriosi 2023

Istituita nel 2014, questa giornata mondiale è stata istituita per far conoscere al mondo gli aspetti fisici ed emotivi della convivenza con una patologia che incide molto sulla vita quotidiana delle donne che ne soffrono.

Ad oggi, sono circa 190 milioni le donne e le adolescenti che soffrono di questa malattia cronica, In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, a soffrire di endometriosi è circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva e il 30-50% delle donne con difficoltà a concepire. In numeri assoluti, le donne colpite dalla patologia sono circa 3 milioni. Eppure la loro storia e le difficoltà che attraversano nella quotidianità sono spesso taciute o poco note.

Cos’è l’endometriosi: sintomi, cause, diagnosi

Ben 190 milioni di donne al mondo soffrono di endometriosi. Si tratta di una patologia cronica ginecologica – che colpisce donne in età fertile, ma anche in menopausa – che prevede la presenza anomala di cellule endometriali (normalmente nella parete interna dell’utero) in organi come le ovaie, le tube, la vagina o perfino l’intestino.

L’età di insorgenza è in genere tra i 25 e i 35 anni, ma è possibile che la patologia si presenti anche prima. A causa della difficile diagnosi e dei tanti problemi comportati dall’endometriosi (dalle lesioni ovariche e peritoneali, anche profonde, ai dolori mestruali molto forti e alle difficoltà nel concepimento), si tratta di una malattia molto difficile da affrontare anche sotto il profilo psicologico.

Spesso l’endometriosi può essere causa di infertilità o avere comunque un effetto sul concepimento. La malattia è inserita tra i LEA (Livelli essenziali di assistenza) nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, con riconoscimento al diritto all’esenzione del ticket in casi di endometriosi moderata e grave.

Trattamento

La terapia per il trattamento dell’endometriosi, una patologia cronica e progressiva, richiede una gestione prolungata ed elaborata dai professionisti secondo il profilo sanitario della singola paziente. Esistono delle linee guida sulla diagnosi e il trattamento della malattia, pubblicate nel 2014 e aggiornate nel 2022. A renderle disponibili è la Società europea per la riproduzione umana e l’embriologia (ESHRE).

Sono in corso le ricerche e gli esperimenti per lo sviluppo di metodi non invasivi di trattamento dell’endometriosi.

Immagine di repertorio