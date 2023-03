Covid, il 18 marzo è il giorno del ricordo delle vittime: ecco perché

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus per l'Italia, il ricordo della tragedia.

Sabato 18 marzo 2023 ricorre la terza Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, per ricordare tutti i morti per Covid in Italia.

Ecco il significato della giornata, istituita ufficialmente il 17 marzo del 2021 con l’approvazione unanime della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Giornata vittime Coronavirus, il significato del 18 marzo

La scelta della data di questa ricorrenza non è assolutamente casuale: il 18 marzo 2020, infatti, l’Italia ha vissuto uno dei momenti più brutti della lotta contro la pandemia. A Bergamo, i cittadini d’Italia e – tramite tg, giornali e social – di tutto il mondo hanno visto una fila di camion dell’esercito portare via le bare delle già tante vittime di Covid per trasferire le salme fuori città e farle cremare. Una scena orribile che, anche adesso che sembra tutto “finito” e lontano, fa riemergere brutti ricordi di una delle pagine più “nere” della storia contemporanea, in particolare italiana.

Dal 2021, il 18 marzo è quindi la Giornata per ricordare nonni, genitori, figli, cittadini, amici che hanno perso la lotta contro un virus allora sconosciuto. A distanza di 3 anni, il Coronavirus non è stato del tutto sconfitto e purtroppo delle vittime ci sono ancora, anche se le cifre – fortunatamente – si sono ridotte. La giornata del 18 marzo è anche per loro, così come per tutti i medici eroi che hanno perso la vita a causa del Covid.

Ogni anno, il 18 marzo, lo Stato, le Regioni e i Comuni sono invitati a promuovere, assieme al Ministero della Salute e a tutte le associazioni interessate, iniziative d’informazione, manifestazioni pubbliche, cerimonie e incontri. Anche nelle scuole sarà possibile dedicare del tempo agli approfondimenti sull’argomento, ricordando anche l’impegno nazionale e internazionale per garantire la sicurezza sanitaria e l’assistenza ai più fragili di fronte alla pericolosità del virus.

L’andamento del virus

Il 18 marzo 2023 sarà di nuovo la Giornata dedicata al ricordo delle vittime del Covid. Anche se del virus si sente parlare sempre meno, esso continua a circolare. Lo conferma anche l’ultimo report settimanale, che evidenzia un Rt nazionale a 0,94 e un rischio alto in ben 4 Regioni (e moderato in 9). Fortunatamente, però, i ricoveri sono in calo (4,3%) e le Terapie Intensive ancora stabili (1%).

