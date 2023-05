Giovane 18enne violentata sul bus: colpevole riconosciuto da foto segnaletiche

La Polizia di Stato di Monza, dopo avere ascoltato la testimonianza della studentessa ha arrestato un 36enne egiziano.

L’ha avvicinata, le ha rivolto apprezzamenti volgari e poi l’ha costretta a subire palpeggiamenti. La disavventura è toccata, a Monza, ad una giovane 18enne salita su un bus. Riuscita a divincolarsi e a scendere dal mezzo che l’avrebbe riportata a casa dopo l’Università, è stata la stessa giovane, intorno all’ora di pranzo, a sbracciarsi per attirare le forze dell’ordine, in tutto questo mentre aveva ancora alle calcagna il malintenzionato.

La denuncia

In seguito alla denuncia di violenza sessuale è scattato il codice rosso. La Polizia di Stato di Monza, dopo avere ascoltato la testimonianza della studentessa ha arrestato un 36enne egiziano. Attivato il codice rosso, alla studentessa sono state mostrate alcune foto segnaletiche, dalle quali lei ha riconosciuto il presunto aggressore, poi bloccato, sottoposto a fermo per violenza sessuale e portato in carcere.