Tragedia nelle acque siciliane, giovane annegato nel mare di Scoglitti

Ancora un morto in mare in questa tragica estate 2023: vittima un 30enne.

Tragedia a Scoglitti, frazione di Vittoria (nel Ragusano), dove un giovane è annegato nei pressi della nota località balneare Riviera Lanterna.

La vittima è un 30enne di origine straniera, tunisina per l’esattezza. Le generalità, al momento, non sono state diffuse.

Giovane annegato a Scoglitti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe deciso di fare il bagno poco dopo aver finito di lavorare e di pranzare. Sarebbe annegato per ragioni ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo – nonostante le “catene umane” assieme a bagnanti volontari per salvarlo – non hanno potuto fare niente per salvare la vittima. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Foto e notizia di Franco Assenza