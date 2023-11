I giovani e l’Agenda Onu 2030 all’Università di Palermo

Venerdì prossimo, dalle 9, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina 61, a Palermo, si terrà l'incontro "I giovani e l'Agenda ONU 2030: Focus group sulla sostenibilità"

Venerdì prossimo, dalle 9, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina 61, a Palermo, si terrà l’incontro “I giovani e l’Agenda ONU 2030: Focus group sulla sostenibilità”. L’iniziativa è organizzata dal network di associazioni universitarie per la promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, University for SDGs, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

La giornata sarà introdotta dai saluti del Rettore UniPa, Massimo Midiri, dei rappresentanti di University for SDGs, Eleonora Bosio e Gianluca Freddi, del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana, del Direttore Generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, della Presidentessa della RUS, Patrizia Lombardi, della Prorettrice alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo UniPa, Ada Maria Florena, del Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione UniPa, Fabio Mazzola, dei Delegati RUS delle Università di Catania, Reggio Calabria e Messina, professori Giuseppe Inturri, Marina Mistretta e Roberta Salomone.

I lavori, coordinati dal Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (CSTE) di UniPa, Maurizio Cellura, proseguiranno con gli interventi della Capo ufficio Diritti Umani, Sicurezza Umana e Diritto Internazionale Umanitario del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cristina Carenza, del Direttore Scientifico ASVIS, Enrico Giovannini, del Project Manager in Higher education and research – Union for Mediterranean, Giuseppe Provenzano, dei rappresentanti del Consiglio scientifico del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo, professori Daniela Piazzese, Vera Panzarella e Giorgio Micale, e dei rappresentanti della Consulta Green UniPa.

Il ciclo di incontri

“L’evento, inserito in un ciclo di incontri che ha visto, e vedrà, protagoniste diverse città del Paese, tra cui Brescia, Bergamo, Milano, Venezia e Roma, sarà un’occasione per promuovere temi importanti per il territorio e l’intera nazione attraverso il dialogo tra studenti, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale – spiega Cellura – Nella prima tappa del Mezzogiorno d’Italia i ‘focus group’ affronteranno tematiche peculiari del contesto mediterraneo che favoriranno la potenziale replica dell’evento in contesti analoghi. I risultati di questa iniziativa, unitamente alle proposte emerse durante gli altri appuntamenti sul territorio nazionale, saranno portati all’attenzione del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in un’audizione pubblica il 6 dicembre 2023”. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.