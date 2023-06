I giovani disegnano il destino verde di Messina

Concluderanno oggi la loro visita sul territorio i delegati dei 16 centri europei partner del progetto Green up. La transizione ecologica vista dalle nuove generazioni

MESSINA – Sono arrivati nei giorni scorsi in città i 16 delegati provenienti dalle città europee partner del progetto Green up, per un incontro di approfondimento svoltosi nel Palacultura nell’ambito della tematica di sostenibilità complessiva delle città attraverso soluzioni naturali innovative.

Il programma dei lavori del meeting su “Le giovani generazioni e la transizione ecologica” si è avviato con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile alle delegazioni straniere presenti di Tibi (Spagna), Novo Mesto (Slovenia), Malta, Panevezys (Lituania), Halaszi (Ungheria) e Sofia (Bulgaria). All’incontro hanno preso parte il direttore generale Salvo Puccio, gli assessori Liana Cannata (Politiche giovanili) e Francesco Caminiti (Transizione ecologica), le presidenti di Amam, Messina Social City e Messinaservizi Bene Comune, rispettivamente Loredana Bonasera, Valeria Asquini e Mariagrazia Interdonato e per Atm la componente del Cda Carla Grillo. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il nuovo partner di Green up VisMedNet association di Malta.

“Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali – ha detto il sindaco Basile – è un percorso intrapreso da questa Amministrazione e attivato attraverso la partecipazione attiva della nostra comunità alle iniziative promosse in sinergia con le partecipate comunali, finalizzate a coinvolgere direttamente i cittadini in attività utili al processo di rigenerazione verde della città favorendo altresì l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e l’innovazione digitale per l’incremento della sostenibilità complessiva del territorio urbano”.

Il direttore generale si è soffermato invece sull’aspetto positivo del fattore finanziamenti nell’ambito delle risorse del Pnrr per la transizione green “risorse che rappresentano per le città metropolitane un’opportunità strategica per lo sviluppo di progetti coerenti con le tematiche di sostenibilità ambientale e coesione sociale”.

Il meeting è proseguito con gli interventi dell’assessore Caminiti, che ha illustrato le buone prassi che il Comune di Messina ha adottato in tema di eco-sostenibilità, mentre l’assessore Cannata ha invece sottolineato la complementarietà tra il progetto Green up e Messina 2030 Green Events: “Il protocollo – ha ricordato l’assessore alle Politiche giovanili – è frutto di un lavoro di squadra sinergico che ha visto coinvolti gli istituti scolastici cittadini e proseguirà ancora con l’obiettivo di sensibilizzare ragazze e ragazzi a prendersi cura attivamente degli spazi verdi della città, contribuendo al decoro urbano e a essere protagonisti attivi del bene comune”.

Le presidenti delle partecipate hanno relazionato secondo le rispettive attività gestionali, per Amam Bonasera sull’importanza dell’acqua quale risorsa preziosa da proteggere; per l’Azienda speciale Messina Social City Asquini ha esposto su Messina città tra equità, diversità e inclusione; relativamente invece alla Messinaservizi bene Comune Interdonato ha illustrato il modello Messina quale esempio di Comune virtuoso e città sempre più sostenibile. Infine, in rappresentanza del presidente di Atm Giuseppe Campagna la componente del cda Grillo ha relazionato sulla mobilità sostenibile nel contesto del servizio di trasporto pubblico locale erogato da Atm, che mira a porre in essere pratiche virtuose che conciliano il bisogno di muoversi con quello di ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

Il meeting si è concluso con gli interventi della presidente Anisn Lucchesi su “Formazione ambientale e transizione ecologica” e del direttore Arpa Messina Cuffari, che illustrato gli indicatori per leggere l’ambiente e il cambiamento climatico.

Le delegazioni straniere si fermeranno in città fino a oggi per cogliere l’occasione di visitare oltre il Duomo e il suo Museo e il Campanile, il Teatro Vittorio Emanuele e i palazzi storici, le bellezze architettoniche e paesaggistiche e di effettuare anche delle escursioni, quella tipica della tradizione marinara messinese a bordo di una feluca, e poi ancora al giardino botanico dei Peloritani Colli S. Rizzo e a quello universitario Pietro Castelli. Non mancherà infine, una passeggiata lungo l’isola pedonale di viale S. Martino, dove gli ospiti stranieri potranno degustare specialità messinesi e fare shopping.