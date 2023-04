Giro di Sicilia 2023, oggi la partenza: tappe, calendario e dove vederlo in tv

Al via oggi il Giro di Sicilia 2023, ecco quali sono le tappe e come seguire la competizione ciclistica in diretta.

Tutto pronto per l’inizio del Giro di Sicilia 2023, la corsa a tappe di ciclismo organizzata in sinergia tra Rcs Sports e la Regione Siciliana che si snoderà lungo quattro tappe su diverse province del territorio siciliano.

La competizione si svolgerà dall’11 al 14 aprile e, anche quest’anno, vede nomi illustri ai nastri di partenza. Primo tra tutti il vincitore della scorsa edizione, Damiano Caruso, alla ricerca del bis nella competizione di casa.

Giro di Sicilia 2023, tappe e calendario

Marsala-Agrigento

La prima tappa sarà la Marsala-Agrigento che inizierà oggi, martedì 11 aprile, alle ore 11,35 con arrivo previsto tra le 15,15 e le 15,40. Lunga 159 chilometri, la tappa prevede una parte contraddistinta da numerosi saliscendi e una seconda parte segnata da un percorso a scorrimento veloce.

Canicattì-Vittoria

Mercoledì 12 aprile sarà la volta della Canicattì-Vittoria, lunga 193 chilometri. La partenza della seconda tappa avverrà alle ore 10,45 con arrivo previsto tra le 15,15 e le 15,40. Anche in questo caso la strada che i ciclisti dovranno percorrere sarà caratterizzata da curve e saliscendi che finiranno a 20 chilometri circa dal traguardo.

Enna-Termini Imerese

La terza tappa del Giro di Sicilia 2023 è in programma giovedì 13 aprile e sarà la Enna-Termini Imerese. Si tratta della tappa più breve dell’intero percorso, lunga “appena” 150 chilometri. La partenza avverrà alle ore 11,45 e l’arrivo è previsto tra le ore 15,20 e le 15,45. Si tratta di una tappa di media montagna con salite di pendenza limitata.

Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre

Il “piatto forte” del Giro di Sicilia 2023 è in programma per venerdì 14 aprile con la Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, quarta e ultima tappa lunga 216 chilometri. La partenza avverrà alle ore 9,45 con arrivo atteso tra le 15,10 e le 15,45. Si tratta della tappa più estesa della competizione, con tre Gran Premi della Montagna di categoria superiore e arrivo al termine dell’ultima discesa.

Giro di Sicilia 2023, dove vederlo in tv e streaming

Il Giro di Sicilia 2023 potrà essere visto in chiaro su RaiSport HD, mentre su Eurosport 1 per chi possiede un abbonamento. Prevista anche la diretta streaming sulle seguenti piattaforme: RaiPlay, Eurosport, Dazn, Discovery Plus, NowTV e SkyGo.