Giro di Sicilia, a Vittoria successo per Niccolò Bonifazio: Fisher-Black rimane leader

Sul traguardo tanto atteso spunta l’uomo jet della Intermarché-Wanty che ha la meglio su Vincenzo Albanese

La luce fuori dal tunnel. Trecento giorni dopo l’ultima vittoria in carriera Niccolò Bonifazio torna a sorridere e ad alzare le braccia. Sul traguardo tanto atteso di Vittoria spunta l’uomo jet della Intermarché-Wanty che ha la meglio su Vincenzo Albanese, ancora una volta secondo e diventato leader della classifica a punti.

Il Giro di Sicilia propone nell’arrivo vittoriese una storia di rilancio, ricca di spunti per il futuro per un professionista di assoluto livello (2019 una delle stagioni più floride con sette successi). Non vinceva dalla Route Occitanie, dove regolò tra gli altri Elia Viviani (19°), lontano dai primi oggi pomeriggio come Cavendish (11°).

Bonifazio: “È una vittoria importante”

“Ho lavorato – spiega il vincitore – molto durante l’inverno ma non avevo avuto ancora la mia occasione, tuttavia stamattina ero fiducioso di poter vincere oggi. Sono partito lungo e ce l’ho fatta. La mia ultima vittoria risale a quasi 300 giorni fa, poco prima del Tour de France dello scorso anno. Voglio vedere cosa succederà ora. È una vittoria importante”.

Bonifazio sorride, ma anche Albanese (Eolo Kometa) si conferma in straordinaria forma. Dopo cinque mesi di stop il secondo podio consecutivo dà nuova linfa e lo proietta anche domani tra i possibili favoriti di Termini Imerese. La maglia ciclamino è la conseguenza di un avvio di corsa sugli scudi e con la voglia di scrivere un nuovo percorso in carriera.

Caruso e Fiorelli

I siciliani sono grandi protagonisti nella volata finale. Filippo Fiorelli fa la volata e chiude in quarta posizione, rispettando le attese della vigilia. Fiorelli mette nel mirino da tempo l’arrivo di domani sulle strade di casa. Un percorso che conosce bene e che lo vedrà certamente protagonista. Chi sorprende è Damiano Caruso. Il leader della Bahrain Victorious decide di fare la volata, regalando un risultato speciale al pubblico di casa. Il ragusano incontra al termine della tappa la sua famiglia e il Team Nuova Avir di Ragusa. Le sensazioni sono giuste. Domani è un altro giorno. Si parte da Enna e si conclude a Termini al termine di un percorso insidioso e irto di difficoltà.

RISULTATO tappa

1 – Niccolò Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty) – 193 km in 4’28’37”

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t.

3 – Blake Quick (Team Jayco AlUla) s.t.

4. Filippo Fiorelli (Green Project Bardiani Csf)

5. Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

CLASSIFICA GENERALE

1 – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 6″

3 – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 14″

4. Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Credit Foto: LaPresse