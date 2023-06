Gita in barca finisce in tragedia: donna uccisa da infarto

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web

Sorrento piange la morte di Caterina Moretto, 64enne stroncata da un malore improvviso mentre era a bordo di una barca. A riportare la notizia è NapoliToday, che specifica come siano stati i familiari della donna ad allertare i soccorsi. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita. Ad ucciderla sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.

Il cordoglio

Caterina era molto conosciuta a Meta in quanto dipendente del Comune, motivo per cui tanti sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sul web. Tra questi quello pubblicato dal sindaco Giuseppe Tito: “Buon viaggio Caterina. Donna meravigliosa sempre disponibile con tutti. Mi mancherai tanto”.