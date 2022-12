L’ennesima tragedia sul lavoro, finisce in dirupo con la betoniera: la vittima è Giuseppe Agliata

Con la fine dell'anno non si concludono, purtroppo, le tragedie sul lavoro: ecco chi è Giuseppe Agliata, la vittima dell'incidente avvenuto nel Messinese.

Giuseppe Agliata, 49 anni, originario di Favara (in provincia di Agrigento), è la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri a Ucria, nel Messinese.

L’uomo lavorava per una ditta che eseguiva lavori di Protezione Civile.

Incidente mortale sul lavoro a Ucria, vittima Giuseppe Agliata

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta di quanto accaduto, al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne si trovava alla guida di una betoniera e – per cause da confermare – sarebbe improvvisamente finito fuori strada, precipitando in un dirupo.

Pare che il malcapitato stesse svolgendo un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli operatori del soccorso alpino e speleologico, la Guardia di Finanza locale e i vigili del fuoco, ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per i controlli e i rilievi di rito.

Il tema della sicurezza

Numerose le manifestazioni di cordoglio per la morte di Giuseppe Agliata nell’incidente sul lavoro a Ucria. Tra queste ci sono quelle dei sindacati Cisl e Filca Cisl Messina, che continuano a chiedere maggiori certezze in tema di sicurezza sul lavoro dopo un 2022 terribile sul fronte degli infortuni e delle morti bianche.

Ecco il messaggio del sindacato: “Un’altra tragedia sul lavoro, in un cantiere. La Cisl Messina, la Filca Cisl Sicilia e la Filca Cisl Messina piangono l’atroce morte dell’operaio, iscritto alla Filca, avvenuta a Ucria che pone in primo piano ancora una volta la discussione sulla sicurezza nei cantieri“.

“Siamo stanchi – affermano i segretari Antonino Alibrandi, Paolo D’Anca e Nino Botta – di assistere ogni giorno a tragedie di questo genere per le quali le parole sono superflue ed inutili”.

La Cisl e la Filca Cisl Messina insieme alla Filca Sicilia chiedono urgenti misure in tema di sicurezza sui posti di lavoro. “Soprattutto dove si evince che le causa degli incidenti è dovuta alla mancanza di applicazione delle norme da parte delle aziende – aggiungono Alibrandi, Botta e D’Anca – è necessario applicare pene severe nei confronti dei responsabili. Per il momento, tutta la Filca siciliana non può che esprimere alla famiglia il proprio cordoglio per la morte dello sfortunato lavoratore”.

Anche la comunità di Favara si stringe attorno alla famiglia. “La nostra Comunità Parrocchiale oggi perde uno dei suoi figli in un incidente sul luogo di lavoro. Ci uniamo al dolore della famiglia Agliata – Salvaggio per la perdita del caro Giuseppe. Alla moglie Antonella, ai figli Chiara e Calogero, ai genitori e alla famiglia tutta va il nostro cordoglio e la nostra preghiera. Maria Madre della speranza possa dare ai familiari il dono della consolazione e della pace”, si legge in un post Facebook della parrocchia locale.

