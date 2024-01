Giuseppe Sapuppo compie 100 anni: gli auguri del sindaco

Il signor Sapuppo ha festeggiato circondato da figli e nipoti.

Oggi Catania festeggia uno dei suoi cittadini più anziani: si tratta di Giuseppe Sapuppo, che oggi compie ben 100 anni.

Gli auguri del sindaco

Il sindaco Trantino ha incontrato in prima persona l’anziano per fargli gli auguri e l’Amministrazione comunale ha rivolto al centenario un messaggio: “Nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti il Sindaco Enrico Trantino ha oggi festeggiato i 100 anni del signor Giuseppe Sapuppo, nato a Catania il 3 gennaio del 1924.

Il signor Sapuppo, accompagnato dai figli e dai nipoti, ha ricevuto in dono dal Primo cittadino un volume storico, con dedica, sulla città di Catania”.

