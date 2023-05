“Facciamo i glamping sull’Etna”, l’idea del ministro Santanchè per rilanciare il turismo

La proposta del ministro del Turismo: "Sfruttiamo l'Etna, farei di tutto per realizzare un glamping su un vulcano vero".

Glamping sull’Etna, perché no? Si tratta dell’idea che il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha lanciato in occasione del suo intervento di mercoledì 10 maggio al Meet Forum 2023 (Mediterranean European Economic Tourism Forum), che si è concluso a Stresa, sul Lago Maggiore.

Secondo la proposta del ministro, un metodo per riuscire a rilanciare il turismo nel nostro Paese potrebbe essere quello di organizzare dei campeggi di lusso anche in aree finora non interessate da questa tendenza, come il vulcano attivo più alto d’Europa.

Glamping sull’Etna, Santanchè: “Abbiamo un vulcano vero, sfruttiamolo”

“La ricchezza non deve essere una bestemmia, la ricchezza non deve essere criminalizzata. Perché in economia è l’alto che fa crescere il basso. Non è mai avvenuto il contrario. La tendenza oggi è sui glamping“, ha detto il ministro, che non ha mai nascosto la propria predilezione per lo sfarzo e le comodità.

“Noi in Italia avremmo dei territori straordinari. Io penso sempre all’Etna, no? Perché noi abbiamo i vulcani veri. In America va eccome. Paghiamo il biglietto per vedere un vulcano finto, qua ce l’abbiamo vero e non sappiamo come metterlo a reddito“, ha aggiunto Daniela Santanché rivolgendosi agli imprenditori presenti in platea.

Santanchè: “Farei di tutti per realizzare un glamping sull’Etna”

“Mi sono chiesta ‘sull’Etna, perché no?‘ Ho fatto anche l’assessore tanti anni fa in quei territori dove c’è una natura meravigliosa. Ma è possibile che un imprenditore italiano non vada lì? Io lo aiuterei in tutti i modi a fare un glamping e a studiare come portare i turisti da tutto il mondo su un vulcano vero. Ma sapete quante straordinarie opportunità avremmo? Se ci fosse qualcuno che ci crede e sa anche un po’ sognare…”, ha aggiunto ancora Santanchè.

Cos’è il glamping e dove si sperimenta in Italia

Ma cos’è il glamping? Il termine, utilizzato per la prima volta in Gran Bretagna nei primi anni 2000, nasce dalla fusione di “glamour” e “camping” e indica la tendenza a sperimentare campeggi di lusso all’interno di strutture ecosostenibili e immerse nella natura, senza rinunciare alle comodità di un hotel a 5 stelle.

Le costruzioni utilizzare per il glamping sono differenti. Si va dalle tende Teepee alle casette in legno, passando per le roulotte o le bubble room trasparenti progettate con materiali per resistere alla alte temperature così come alle intemperie del maltempo.

Per quanto riguarda il nostro Paese, negli ultimi anni il glamping si è particolarmente radicato in Abruzzo, Lombardia, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto. Esistono, comunque, delle realtà anche in Sicilia come in provincia di Catania, nel Messinese e nel Siracusano.